Главный тренер «Динамо» Карпин: к игре в Кубке России посмотрим, кто из команды есть живой

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о готовности команды на второй матч с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона–2025/2026. Первую встречу подопечные Карпина выиграли со счётом 3:1 на выезде.

«Корректировать планы или нет — это не зависит от меня, к сожалению. Состав выбираешь из того, что есть. Можно строить планы. К игре в Кубке посмотрим, кто из команды есть живой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Второй матч «Динамо» с «Зенитом» в плей-офф Кубка России пройдёт 27 ноября.