Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Карпин: к игре в Кубке России посмотрим, кто из команды есть живой

Главный тренер «Динамо» Карпин: к игре в Кубке России посмотрим, кто из команды есть живой
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о готовности команды на второй матч с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона–2025/2026. Первую встречу подопечные Карпина выиграли со счётом 3:1 на выезде.

«Корректировать планы или нет — это не зависит от меня, к сожалению. Состав выбираешь из того, что есть. Можно строить планы. К игре в Кубке посмотрим, кто из команды есть живой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Второй матч «Динамо» с «Зенитом» в плей-офф Кубка России пройдёт 27 ноября.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android