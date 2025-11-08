Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь «Акрона» Гудиев прокомментировал победу над «Динамо»

Комментарии

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев высказался о победе команды в матче с московским «Динамо» в 15-м туре Мир РПЛ со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Тяжёлый матч. Много переводов с фланга на фланг, «Динамо» делало это хорошо. Ушло много сил, чтобы не позволить им создать моменты. Не сказать, что их было много и у нас, но мы реализовали те, что были», — передаёт слова Гудиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 62-й минуте полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков открыл счёт в игре. На 80-й минуте полузащитник Стефан Лончар укрепил преимущество красно-чёрных. На 88-й минуте нападающий Иван Сергеев сократил отставание бело-голубых.

Самые титулованные футбольные клубы России:

