Вратарь «Акрона» Гудиев прокомментировал победу над «Динамо»

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев высказался о победе команды в матче с московским «Динамо» в 15-м туре Мир РПЛ со счётом 2:1.

«Тяжёлый матч. Много переводов с фланга на фланг, «Динамо» делало это хорошо. Ушло много сил, чтобы не позволить им создать моменты. Не сказать, что их было много и у нас, но мы реализовали те, что были», — передаёт слова Гудиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 62-й минуте полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков открыл счёт в игре. На 80-й минуте полузащитник Стефан Лончар укрепил преимущество красно-чёрных. На 88-й минуте нападающий Иван Сергеев сократил отставание бело-голубых.

Материалы по теме Главный тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба может заменить меня за счёт мотивационных речей

Самые титулованные футбольные клубы России: