Касерес выходил с ребёнком, игроки «Акрона» завалили Лончара. Фото победы над «Динамо»

8 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Заура Тедеева.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Московское «Динамо» набрало 17 очков в 15 матчах нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, что является их худшим результатом с сезона-2019/2020, когда бело-голубые заработали 15 очков под руководством Дмитрия Хохлова. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.