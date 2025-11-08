Вратарь «Акрона» Гудиев: мы находились в плохой ситуации в таблице, нужно улучшать игру
Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев отметил, что тольяттинской команде нужно зарабатывать как можно больше очков и улучшать свою игру. Сегодня, 8 ноября, красно-чёрные победили московское «Динамо» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62' 0:2 Лончар – 80' 1:2 Сергеев – 88'
«Мы находились в плохой ситуации в таблице. Матчи придают уверенность, нам нужно зарабатывать как можно больше очков и улучшать свою игру», — передаёт слова Гудиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После 15 матчей чемпионата России подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.
