Вратарь «Акрона» Гудиев: мы находились в плохой ситуации в таблице, нужно улучшать игру

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев отметил, что тольяттинской команде нужно зарабатывать как можно больше очков и улучшать свою игру. Сегодня, 8 ноября, красно-чёрные победили московское «Динамо» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1.

«Мы находились в плохой ситуации в таблице. Матчи придают уверенность, нам нужно зарабатывать как можно больше очков и улучшать свою игру», — передаёт слова Гудиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 15 матчей чемпионата России подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.

