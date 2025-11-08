Скидки
Вратарь «Акрона» Гудиев: вызов в сборную был моей мечтой, но стараюсь об этом не думать

Комментарии

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России по футболу на товарищеские матчи с Перу и Чили, которые пройдут в ноябрьскую международную паузу. Игра с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге, с Чили — 15 ноября в Сочи.

«Стараюсь не думать о попадании в сборную. Стараюсь жить каждым днём. Сегодня играл за «Акрон», но это, возможно, было дополнительным стимулом. Вызов в сборную был мечтой. Сейчас моя задача от этого отойти», — передаёт слова Гудиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, Гудиев стал лишь вторым игроком в истории «Акрона», получившим приглашение в сборную. В марте 2025 года капитаном россиян в матче с Гренадой стал форвард «Акрона» Артём Дзюба.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

