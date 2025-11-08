Вратарь «Акрона» Гудиев: не сказал бы, что команда вообще не зависит от Дзюбы

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев высказался о зависимости команды от Артёма Дзюбы после матча с московским «Динамо» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ.

«Не сказал бы, что «Акрон» вообще не зависит от Дзюбы. Он нам очень помогает, лично мне нравится делать на него длинные передачи. Он поздравил и порадовался с нами в раздевалке», — передаёт слова Гудиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московкое «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.

В следующем туре «Акрон» сыграет с «Сочи», а «Динамо» примет на своём поле одноклубников из Махачкалы.