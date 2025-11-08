Вратарь «Акрона» Гудиев: не сказал бы, что команда вообще не зависит от Дзюбы
Поделиться
Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев высказался о зависимости команды от Артёма Дзюбы после матча с московским «Динамо» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62' 0:2 Лончар – 80' 1:2 Сергеев – 88'
«Не сказал бы, что «Акрон» вообще не зависит от Дзюбы. Он нам очень помогает, лично мне нравится делать на него длинные передачи. Он поздравил и порадовался с нами в раздевалке», — передаёт слова Гудиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московкое «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.
В следующем туре «Акрон» сыграет с «Сочи», а «Динамо» примет на своём поле одноклубников из Махачкалы.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
18:08
-
18:06
-
17:59
-
17:58
-
17:52
-
17:49
-
17:46
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:21
-
17:17
-
17:11
-
17:11
-
17:09
-
17:02
-
16:59
-
16:58
-
16:57
-
16:56
-
16:54
-
16:52
-
16:46
-
16:41
-
16:39
-
16:39
-
16:35
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:24
-
16:19
-
16:19