Комментатор Александр Елагин оценил игру «Тоттенхэм Хотспур» и «МЮ» в 11-м туре АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин оценил игру «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» в первом тайме матча 11-го тура АПЛ. Встреча проходит в эти минуты. «Манчестер Юнайтед» выигрывает со счётом 1:0.

«Удивительная команда «Тоттенхэм Хотспур». Какие бы тренеры ни работали со «шпорами» в последнее время, они так не смогли привить этой лондонской команде вкус к атаке. Пожалуй, только Почеттино, у которого в составе стремительно прогрессирующий Гарри Кейн, переигрывал (конечно, не всегда) соперников за счёт интересных, оригинальных действий в нападении.

Сегодня у «Тоттенхэма» нет Кейна, нет травмированного Мэддисона, а также нет ни Куньи, ни Бруну Фернандеша, ни Мбемо – то есть нет футболистов креативных, творческих, способных двигать мяч вперёд и ставить перед соперником головоломные задачи.

Козырем сегодняшнего «Тоттенхэма» является отменная физическая готовность, мощь, сила игроков, надежда на удачный розыгрыш стандартных положений. Если выпадает хоть одна из этих составляющих – проблем «шпорам» не миновать, тем более в матче с равным соперником, таким как «Манчестер Юнайтед».

По первому тайму – шансов на победу или ничью у «шпор» очень мало. Скорость, мощь, напор, агрессия, прессинг – это то, что может им помочь спасти игру. И, конечно, минимизация невынужденных ошибок обороны перед своими воротами. «Юнайтед» выглядит интереснее и осмысленнее», — написал Елагин в своём телеграм-канале.