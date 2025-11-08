«Динамо» Мх — ЦСКА: в первом тайме команды голов не забили
В эти минуты проходит матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 75'
В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.
После 14 туров чемпионата России команда Хасанби Биджиева набрала 14 очков. Махачкалинцы занимают 12-е место в турнирной таблице. Подопечные Фабио Челестини заработали 30 очков. Красно-синие располагаются на второй строчке.
