«Динамо» Мх — ЦСКА: в первом тайме команды голов не забили

В эти минуты проходит матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.

После 14 туров чемпионата России команда Хасанби Биджиева набрала 14 очков. Махачкалинцы занимают 12-е место в турнирной таблице. Подопечные Фабио Челестини заработали 30 очков. Красно-синие располагаются на второй строчке.