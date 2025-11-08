Игрок «Динамо» Тюкавин: какое усиление нужно? Месси привезти?

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о возможном усилении команды после поражения бело-голубых от «Акрона» (1:2) в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

— Есть мнение, что нужно усиление.

— Какое усиление? Месси привезти?

— Месси не привезёшь.

— А кого надо привезти?

— Какие-то позиции могут нуждаться в усилении.

— Вам решать, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 15 матчей чемпионата России команда Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.