Игрок «Динамо» Тюкавин: какое усиление нужно? Месси привезти?
Поделиться
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о возможном усилении команды после поражения бело-голубых от «Акрона» (1:2) в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62' 0:2 Лончар – 80' 1:2 Сергеев – 88'
— Есть мнение, что нужно усиление.
— Какое усиление? Месси привезти?
— Месси не привезёшь.
— А кого надо привезти?
— Какие-то позиции могут нуждаться в усилении.
— Вам решать, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После 15 матчей чемпионата России команда Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
18:08
-
18:06
-
17:59
-
17:58
-
17:52
-
17:49
-
17:46
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:21
-
17:17
-
17:11
-
17:11
-
17:09
-
17:02
-
16:59
-
16:58
-
16:57
-
16:56
-
16:54
-
16:52
-
16:46
-
16:41
-
16:39
-
16:39
-
16:35
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:24
-
16:19
-
16:19