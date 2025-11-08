Игрок «Динамо» Тюкавин прокомментировал поражение от «Акрона»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые дома встречались с тольяттинским «Акроном». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Акрон» в первом тайме ничего не сделал. Мы в первом тайме особенно сыграли очень пассивно в атаке. Не знаю, худшая ли игра сезона — вам судить. Не понимаю, в чём причина такой нестабильности. Мы не должны после такой победы в Питере играть так дома при своих болельщиках», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московское «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.