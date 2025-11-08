Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Игрок «Динамо» Тюкавин: мы боролись за чемпионство год назад — почему сейчас не можем?

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:2) высказался о шансах своей команды на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

— Этот состав конкурентный для борьбы за чемпионство. Мы боролись два года назад, год назад. Почему сейчас не можем?

— Сменился тренер?
— Спросите у руководителей. Мы делаем свою работу и стараемся. Мы пропускаем простые голы. Согласитесь, простые же голы. Как [Валерию] Георгиевичу это исправить? Защитник выбивает, попадает в своего — мяч отскакивает на ногу сопернику. Как это исправлять? Выводы делаются, но не у всех, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
