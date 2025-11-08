Игрок «Динамо» Тюкавин: мы боролись за чемпионство год назад — почему сейчас не можем?

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:2) высказался о шансах своей команды на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне.

— Этот состав конкурентный для борьбы за чемпионство. Мы боролись два года назад, год назад. Почему сейчас не можем?

— Сменился тренер?

— Спросите у руководителей. Мы делаем свою работу и стараемся. Мы пропускаем простые голы. Согласитесь, простые же голы. Как [Валерию] Георгиевичу это исправить? Защитник выбивает, попадает в своего — мяч отскакивает на ногу сопернику. Как это исправлять? Выводы делаются, но не у всех, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.