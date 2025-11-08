Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх — ЦСКА: Глебов вывел армейцев вперёд на 75-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 75'    

На 75-й минуте вингер ЦСКА Кирилл Глебов открыл счёт в матче с передачи серба Матии Поповича.

После 14 туров чемпионата России команда Хасанби Биджиева набрала 14 очков, махачкалинцы занимают 12-е место в турнирной таблице. Подопечные Фабио Челестини заработали 30 очков, красно-синие располагаются на второй строчке.

Комментарии
