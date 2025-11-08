Скидки
Главная Футбол Новости

Родина — Нефтехимик, результат матча 8 ноября 2025, счет 1:1, 18-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» и «Нефтехимик» сыграли вничью в 18-м туре Первой лиги
Комментарии

Окончен матч 18-го тура Лиги Pari, в котором встречались московская «Родина» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» (Химки, Россия). В качестве главного арбитра матча выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Максименко – 45'     1:1 Магомедов – 54'    

Первый гол в матче забил Артём Максименко. Нападающий хозяев поля отличился в конце первого тайма на 45-й минуте. Во втором тайме форвард «Нефтехимика» Рашид Магомедов сравнял счёт на 54-й минуте.

После этой игры «Нефтехимик» с 21 очком находится на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» с 31 очком расположилась на четвёртой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
