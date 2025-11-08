«МЮ» не проиграл в пяти турах АПЛ кряду. Такой серии не было с февраля 2024-го

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги — 2:2. «Красные дьяволы» не проиграли уже в пяти матчах чемпионата Англии подряд, подобной серии у этой команды не было с февраля 2024 года.

Данная серия манкунианцев началась в матче 7-го тура с «Сандерлендом»: тогда подопечные Рубена Аморима одержали победу со счётом 2:0. После этого были добыты победы над «Ливерпулем» (2:1) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:2). Затем «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), теперь же эта серия «красных дьяволов» пополнилась встречей с «Тоттенхэмом». В следующем туре манкунианцы 24 ноября примут на своём поле «Эвертон».

«Манчестер Юнайтед» с 18 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.