«Динамо» с Карпиным повторило антирекорд по пропущенным голам в РПЛ после 15 туров

Московское «Динамо» под руководством главного тренера Валерия Карпина повторило клубный антирекорд по пропущенным мячам по итогам первого круга, уступив в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги тольяттинскому «Акрону» (1:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Пропущенные в игре с «Акроном» мячи стали для «Динамо» 22-м и 23-м в РПЛ-2025/2026. По данным телеграм-канала «Цифроскоп», этот показатель является рекордным для бело-голубых после 15 туров. Ранее столько же пропущенных голов у бело-голубых было в 1999 и 2005 годах, а также в сезоне-2012/2013.

После 15 матчей чемпионата России команда Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.