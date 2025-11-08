Дзюба показал, как «Акрон» празднует победу над «Динамо» под «Freed from Desire»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился видео из победной раздевалки команды после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Пропускавший матч из-за травмы нападающий опубликовал в своём аккаунте в социальной сети видео пресс-службы клуба, на котором он вместе с партнёрами по команде отмечает победу над столичным клубом под композицию 1996 года «Freed from Desire».

«Люблю вас», — подписал видео Артём Дзюба.

Видео доступно в телеграм-канале «Акрона».

После 15 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 17 очков и занимает девятое место. «Акрон» заработал 18 очков и располагаются на восьмой строчке.