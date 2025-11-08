Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбола мало, эмоций достатком». Комментатор Казанский — о матче «Тоттенхэма» и «МЮ»

«Футбола мало, эмоций достатком». Комментатор Казанский — о матче «Тоттенхэма» и «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

Ведущий и комментатор Денис Казанский отреагировал на результат матча 11-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32'     1:1 Тель – 84'     2:1 Ришарлисон – 90+1'     2:2 де Лигт – 90+6'    

«Очень печальный матч в Лондоне. По всем раскладам. Одни не могли, другие не хотели. Футбола мало, эмоций достатком. И то сконцентрировано в пять минут.

По всему поведению «Юнайтед» — это они сыграли в Лиге Чемпионов, Лиге наций и в Кубке Африки….Такая чудовищная пассивность как будто от усталости. Ничем не объяснимая. Ладно так играть против «Сити» и «Арсенала» с «Ливерпулем» — ноль вопросов. Но «Тоттенхэм». Такой вот сегодняшний. Очень робкий и с Симонсом, а не Мэддисоном и Бергваллем. Совсем другой уровень атаки и надо умудриться два запустить. Нет слов. Все средства заканчивать такие матчи ещё в первом тайме есть. А так просто ждать шанса, откладывая на концовку. Ну вот зачем?

Кунья просто вне контекста. Сегодня прям жуть — передерживал, терял, привозил. Но «Тоттенхэм» хотя бы искал. И нашёл. Тель классно развернул безупречного до этого де Лигта. По мне он точно в списке лучших центральных в Англии. Был бы в самом топе, если бы не эта дуэль. Судьба вернула голландцу угловой. Причём с участием Ламменса, он просто своим присутствием в штрафной снял опеку с де Дигта. 2:2 вполне справедливо. Матч упущенной возможности для всех.

А Ришарлисон…. Вот такие празднования минут за пять-семь до свистка всегда кармические. В любой лиге. А тем более в Англии. Удивительный голубь», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android