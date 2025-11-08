«Футбола мало, эмоций достатком». Комментатор Казанский — о матче «Тоттенхэма» и «МЮ»

Ведущий и комментатор Денис Казанский отреагировал на результат матча 11-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 2:2.

«Очень печальный матч в Лондоне. По всем раскладам. Одни не могли, другие не хотели. Футбола мало, эмоций достатком. И то сконцентрировано в пять минут.

По всему поведению «Юнайтед» — это они сыграли в Лиге Чемпионов, Лиге наций и в Кубке Африки….Такая чудовищная пассивность как будто от усталости. Ничем не объяснимая. Ладно так играть против «Сити» и «Арсенала» с «Ливерпулем» — ноль вопросов. Но «Тоттенхэм». Такой вот сегодняшний. Очень робкий и с Симонсом, а не Мэддисоном и Бергваллем. Совсем другой уровень атаки и надо умудриться два запустить. Нет слов. Все средства заканчивать такие матчи ещё в первом тайме есть. А так просто ждать шанса, откладывая на концовку. Ну вот зачем?

Кунья просто вне контекста. Сегодня прям жуть — передерживал, терял, привозил. Но «Тоттенхэм» хотя бы искал. И нашёл. Тель классно развернул безупречного до этого де Лигта. По мне он точно в списке лучших центральных в Англии. Был бы в самом топе, если бы не эта дуэль. Судьба вернула голландцу угловой. Причём с участием Ламменса, он просто своим присутствием в штрафной снял опеку с де Дигта. 2:2 вполне справедливо. Матч упущенной возможности для всех.

А Ришарлисон…. Вот такие празднования минут за пять-семь до свистка всегда кармические. В любой лиге. А тем более в Англии. Удивительный голубь», — написал Казанский в своём телеграм-канале.