Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Хоффенхайм — РБ Лейпциг, результат матча 8 ноября 2025, счёт 3:1, 10-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Хоффенхайм» обыграл «РБ Лейпциг» в 10-м туре Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали сине-белые. Встреча состоялась на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм). В качестве главного арбитра матча выступил Патрик Иттрих (Гамбург).

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
3 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Диоманд – 9'     1:1 Хайдари – 20'     2:1 Лемперле – 38'     3:1 Прёмель – 79'    

Ян Диоманд на девятой минуте вывел гостей вперёд, Альбиан Хайдари на 20-й минуте сравнял счёт. Тим Лемперле на 38-й минуте обеспечил преимущество хозяевам поля, Гриша Прёмель увеличил разрыв в счёте на 80-й минуте.

После этой игры «Хоффенхайм» с 19 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 22 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре сине-белые 21 ноября сыграют в гостях с «Майнцем», «быки» 23 ноября примут на своём поле «Вердер».

