«Хоффенхайм» обыграл «РБ Лейпциг» в 10-м туре Бундеслиги

Завершён матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали сине-белые. Встреча состоялась на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм). В качестве главного арбитра матча выступил Патрик Иттрих (Гамбург).

Ян Диоманд на девятой минуте вывел гостей вперёд, Альбиан Хайдари на 20-й минуте сравнял счёт. Тим Лемперле на 38-й минуте обеспечил преимущество хозяевам поля, Гриша Прёмель увеличил разрыв в счёте на 80-й минуте.

После этой игры «Хоффенхайм» с 19 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 22 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре сине-белые 21 ноября сыграют в гостях с «Майнцем», «быки» 23 ноября примут на своём поле «Вердер».