ЦСКА одолел «Динамо» Махачкала с победным голом Кирилла Глебова в 15-м туре РПЛ

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Единственный мяч в игре был забит на 75-й минуте. Вингер ЦСКА Кирилл Глебов забил с передачи серба Матии Поповича.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 33 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. Отрыв от «Краснодара», у которого матч в запасе, составляет одно очко. Махачкалинское «Динамо» с 14 очками в 15 играх располагается на 12-й строчке в РПЛ.