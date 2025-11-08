Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Гамбург — Боруссия Д, результат матча 8 ноября 2025, счёт 1:1, 10-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Гамбург» смог спастись от поражения в матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссией»
Комментарии

Окончен матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Гамбург» и дортмундская «Боруссия». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Райхель (Штутгарт).

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Чуквуэмека – 64'     1:1 Кёнигсдёрффер – 90+7'    

Карни Чуквуэмека на 64-й минуте вывел дортмундцев вперёд, Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер на 90+7-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Гамбург» с девятью очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» с 21 очком располагается на третьей строчке.

В следующем туре чёрно-бело-синие 22 ноября сыграют в гостях с «Аугсбургом», «шмели» в тот же день примут на своём поле «Штутгарт».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
