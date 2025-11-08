«Гамбург» смог спастись от поражения в матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссией»

Окончен матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Гамбург» и дортмундская «Боруссия». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Райхель (Штутгарт).

Карни Чуквуэмека на 64-й минуте вывел дортмундцев вперёд, Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер на 90+7-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Гамбург» с девятью очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» с 21 очком располагается на третьей строчке.

В следующем туре чёрно-бело-синие 22 ноября сыграют в гостях с «Аугсбургом», «шмели» в тот же день примут на своём поле «Штутгарт».