Главная Футбол Новости

Неом — Аль-Наср, результат матча 18 ноября 2025, счет 1:3, 8-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» обыграл «Неом» в Про-Лиге, Роналду забил свой 953-й гол, реализовав пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Неом» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Кинг Халид Спортс Сити» (Табук, Саудовская Аравия). Победу со счётом 3:1 одержала гостевая команда.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 8-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:50 МСК
Неом
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Анжело – 47'     0:2 Роналду – 65'     1:2 Абду Джабер – 84'     1:3 Феликс – 86'    
Удаления: Родригес – 56' / нет

Первый гол в матче забил нападающий гостей Габриэл Анжело. Бразилец отличился на 47-й минуте. Форвард «Неома» Лусиано Родригес получил красную карточку на 56-й минуте встречи. На 65-й минуте нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти и увеличил разрыв в счёте, это его 953-й гол в карьере. Форвард хозяев Ахмед Абду Джабер сократил отставание на 84-й минуте. Через две минуты Жоау Феликс установил окончательный счёт – 3:1.

После восьми матчей «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 24 очками. «Неом» остался на седьмой строчке с 13 очками.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
