«Аль-Наср» обыграл «Неом» в Про-Лиге, Роналду забил свой 953-й гол, реализовав пенальти

Завершился матч 8-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Неом» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Кинг Халид Спортс Сити» (Табук, Саудовская Аравия). Победу со счётом 3:1 одержала гостевая команда.

Первый гол в матче забил нападающий гостей Габриэл Анжело. Бразилец отличился на 47-й минуте. Форвард «Неома» Лусиано Родригес получил красную карточку на 56-й минуте встречи. На 65-й минуте нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти и увеличил разрыв в счёте, это его 953-й гол в карьере. Форвард хозяев Ахмед Абду Джабер сократил отставание на 84-й минуте. Через две минуты Жоау Феликс установил окончательный счёт – 3:1.

После восьми матчей «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 24 очками. «Неом» остался на седьмой строчке с 13 очками.