Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА одержал третью сухую победу в РПЛ подряд

Комментарии

Московский ЦСКА одержал третью подряд победу без пропущенных голов в Мир Российской Премьер-Лиге, одолев в 15-м туре махачкалинское «Динамо» (1:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    

В двух предыдущих турах армейцы оказались сильнее «Пари НН» (2:0) и «Крыльев Советов» (1:0). В последний раз футболисты ЦСКА пропускали в РПЛ в игре 12-го тура с «Локомотивом» (0:3).

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 33 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. Отрыв от «Краснодара», у которого матч в запасе, составляет одно очко. Махачкалинское «Динамо» с 14 очками в 15 играх располагается на 12-й строчке в РПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

