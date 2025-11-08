ЦСКА одержал третью сухую победу в РПЛ подряд

Московский ЦСКА одержал третью подряд победу без пропущенных голов в Мир Российской Премьер-Лиге, одолев в 15-м туре махачкалинское «Динамо» (1:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

В двух предыдущих турах армейцы оказались сильнее «Пари НН» (2:0) и «Крыльев Советов» (1:0). В последний раз футболисты ЦСКА пропускали в РПЛ в игре 12-го тура с «Локомотивом» (0:3).

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 33 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. Отрыв от «Краснодара», у которого матч в запасе, составляет одно очко. Махачкалинское «Динамо» с 14 очками в 15 играх располагается на 12-й строчке в РПЛ.