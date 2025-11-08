«Сочи» — «Ростов»: Щетинин вывел гостей вперёд на 40-й минуте

В эти минуты идёт матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков из Набережных Челнов. На данный момент счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте Кирилл Щетинин открыл счёт в этой игры и вывел ростовчан вперёд.

После 14 матчей чемпионата России «Сочи» набрал восемь очков и занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице. «Ростов» заработал 15 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Сочи» уступил на выезде «Оренбургу» со счётом 1:3, а ростовский клуб проиграл тольяттинскому «Акрону» — 0:1.