«КАМАЗ» проиграл ульяновской «Волге» в матче с пятью голами в 18-м туре Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «КАМАЗ» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа из Благовещенска. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

На 10-й минуте полузащитник Игорь Гершун вывел команду из Ульяновска вперёд. На 45-й минуте нападающий Дмитрий Каменщиков удвоил преимущество «Волги». На 54-й минуте хавбек гостей Кирилл Фольмер довёл счёт до крупного —3:0. На 57-й минуте полузащитник «КАМАЗа» Даниил Шамкин отыграл один мяч. На 90+5-й минуте второй мяч хозяев забил нападающий Даниил Моторин.

«КАМАЗ» остался на пятом месте с 29 очками в 18 играх. «Волга» довела число очков до 18 и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги.