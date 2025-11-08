Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

КАМАЗ — Волга Ул, результат матча 8 ноября 2025, счёт 2:3, 18-й тур Первой лиги — 2025/2026

«КАМАЗ» проиграл ульяновской «Волге» в матче с пятью голами в 18-м туре Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 18-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «КАМАЗ» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа из Благовещенска. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 3
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Гершун – 10'     0:2 Каменщиков – 45'     0:3 Фольмер – 54'     1:3 Шамкин – 57'     2:3 Моторин – 90+5'    

На 10-й минуте полузащитник Игорь Гершун вывел команду из Ульяновска вперёд. На 45-й минуте нападающий Дмитрий Каменщиков удвоил преимущество «Волги». На 54-й минуте хавбек гостей Кирилл Фольмер довёл счёт до крупного —3:0. На 57-й минуте полузащитник «КАМАЗа» Даниил Шамкин отыграл один мяч. На 90+5-й минуте второй мяч хозяев забил нападающий Даниил Моторин.

«КАМАЗ» остался на пятом месте с 29 очками в 18 играх. «Волга» довела число очков до 18 и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
