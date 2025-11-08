Тренер «Ростова» Альба: «Сочи» сейчас выглядит лучше, в начале чемпионата им было тяжело

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в рамках 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также рассказал о нынешнем состоянии игроков команды Дмитрия Чистякова и Тимура Сулейманова. Встреча состоится сегодня, 8 ноября.

«Чистяков и Сулейманов готовы, но не на 100%. Пока они не могут выходить в старте. Возможно, увидим их на поле во втором тайме.

Надеюсь, будет победа, для этого мы работали всю эту неделю. Мы проиграли в последнем матче с «Акроном», но считаю, что результат не отражает того, что я видел на поле.

«Сочи» сейчас выглядит лучше, в начале чемпионата им было тяжело. В последних матчах они зарабатывали очки, мы ждём тяжёлый матч», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».