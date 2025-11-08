Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба: «Сочи» сейчас выглядит лучше, в начале чемпионата им было тяжело
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в рамках 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также рассказал о нынешнем состоянии игроков команды Дмитрия Чистякова и Тимура Сулейманова. Встреча состоится сегодня, 8 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Перерыв
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 40'    

«Чистяков и Сулейманов готовы, но не на 100%. Пока они не могут выходить в старте. Возможно, увидим их на поле во втором тайме.

Надеюсь, будет победа, для этого мы работали всю эту неделю. Мы проиграли в последнем матче с «Акроном», но считаю, что результат не отражает того, что я видел на поле.

«Сочи» сейчас выглядит лучше, в начале чемпионата им было тяжело. В последних матчах они зарабатывали очки, мы ждём тяжёлый матч», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

Новости. Футбол
