«Всё будет зависеть от нашего настроя». Тренер «Барселоны» Флик — о матче с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Сельтой» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Встреча состоится 9 ноября.

— Как команда подходит к матчу в Виго перед международным перерывом, особенно учитывая, что в прошлом сезоне пришлось нелегко [в играх с этим соперником]?

— Игроки «Сельты» в отличной форме, выиграли четыре матча и их динамика лучше нашей. Но всё будет зависеть от нашего настроя. Мы обсудили это с командой. Нам нужны эти три очка, — приводит слова Флика AS.

На данный момент «Сельта» с 13 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Барселона» с 25 очками находится на второй строчке.