Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Всё будет зависеть от нашего настроя». Тренер «Барселоны» Флик — о матче с «Сельтой»

«Всё будет зависеть от нашего настроя». Тренер «Барселоны» Флик — о матче с «Сельтой»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Сельтой» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Встреча состоится 9 ноября.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго

Барселона
Барселона
— Как команда подходит к матчу в Виго перед международным перерывом, особенно учитывая, что в прошлом сезоне пришлось нелегко [в играх с этим соперником]?
— Игроки «Сельты» в отличной форме, выиграли четыре матча и их динамика лучше нашей. Но всё будет зависеть от нашего настроя. Мы обсудили это с командой. Нам нужны эти три очка, — приводит слова Флика AS.

На данный момент «Сельта» с 13 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Барселона» с 25 очками находится на второй строчке.

