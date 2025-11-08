Колыванов: победа «Акрона» над «Динамо» — заслуга Тедеева, который переиграл Карпина

Российский тренер Игорь Колыванов высказался после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Акрон», отметив работу наставника тольяттинского клуба Заура Тедеева. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«После «Зенита» у всех были совсем другие ожидания от «Динамо». Может быть, Валерий Георгиевич не угадал с составом. Возможно, команда не в лучшем физическом состоянии после последнего матча. Не было свежести и агрессии, с которой «Динамо» вышло играть с «Зенитом».

Не могу залезть в голову Валерия Георгиевича, но Ванька Сергеев в хорошей физической форме. Может быть, стоило сыграть в два нападающих. Бабаев и Гладышев не вошли в игру. В большей степени это заслуга «Акрона» и Тедеева, который переиграл Карпина», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московское «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У тольяттинской команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.