«Родина» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Нефтехимиком» в 18-м туре Первой лиги

Московская «Родина» собирается обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 18-тура Лиги Pari c «Нефтехимиком» (1:1). Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра матча выступил Андрей Прокопов из Ярославля.

«Наш клуб будет ждать разъяснений по ряду неназначенных пенальти и отменённому голу в концовке встречи», — говорится в сообщении пресс-службы «Родины» в телеграм-канале.

В концовке матча был отменён гол нападающего «Родины» Артёма Максименко.

Фото: Кадр трансляции

После этой игры «Нефтехимик» с 21 очком находится на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» с 31 очком расположилась на четвёртой строчке.