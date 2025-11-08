Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Нефтехимиком» в 18-м туре Первой лиги

«Родина» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Нефтехимиком» в 18-м туре Первой лиги
Комментарии

Московская «Родина» собирается обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 18-тура Лиги Pari c «Нефтехимиком» (1:1). Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра матча выступил Андрей Прокопов из Ярославля.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Максименко – 45'     1:1 Магомедов – 54'    

«Наш клуб будет ждать разъяснений по ряду неназначенных пенальти и отменённому голу в концовке встречи», — говорится в сообщении пресс-службы «Родины» в телеграм-канале.

В концовке матча был отменён гол нападающего «Родины» Артёма Максименко.

Фото: Кадр трансляции

После этой игры «Нефтехимик» с 21 очком находится на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» с 31 очком расположилась на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Тоттенхэм» — «МЮ», насыщенный день в РПЛ, «Локо» — «Ак Барс» и Ф-1
Топ-события субботы: «Тоттенхэм» — «МЮ», насыщенный день в РПЛ, «Локо» — «Ак Барс» и Ф-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android