Главная Футбол Новости

Байер — Хайденхайм, результат матча 8 ноября 2025, счёт 6:0, 10-й тур Бундеслиги — 2025/2026

«Байер» со счётом 6:0 разгромил «Хайденхайм» в 10-м туре Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Хайденхайм». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бастиан Данкерт из Ростока. Победу со счётом 6:0 праздновали хозяева поля.

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
6 : 0
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Шик – 2'     2:0 Хофман – 16'     3:0 Шик – 22'     4:0 Поку – 27'     5:0 Маза – 45+1'     6:0 Маза – 53'    

Уже на второй минуте нападающий «Байера» Патрик Шик открыл счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник Йонас Хофман удвоил преимущество своей команды. На 22-й минуте Шик оформил дубль. На 27-й минуте отличился форвард Эрнест Поку. На 45+1-й минуте забил полузащитник Ибрахим Маза. На 53-й минуте Маза записал на свой счёт второй гол.

«Байер» поднялся на третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе леверкузенцев 20 очков в 10 играх. «Хайденхайм» с пятью очками располагается на последнем месте.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Комментарии
