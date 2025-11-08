«Байер» со счётом 6:0 разгромил «Хайденхайм» в 10-м туре Бундеслиги

Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Хайденхайм». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бастиан Данкерт из Ростока. Победу со счётом 6:0 праздновали хозяева поля.

Уже на второй минуте нападающий «Байера» Патрик Шик открыл счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник Йонас Хофман удвоил преимущество своей команды. На 22-й минуте Шик оформил дубль. На 27-й минуте отличился форвард Эрнест Поку. На 45+1-й минуте забил полузащитник Ибрахим Маза. На 53-й минуте Маза записал на свой счёт второй гол.

«Байер» поднялся на третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе леверкузенцев 20 очков в 10 играх. «Хайденхайм» с пятью очками располагается на последнем месте.