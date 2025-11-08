Скидки
Колыванов: первое место в таблице говорит о том, что у ЦСКА есть внутренний стержень

Колыванов: первое место в таблице говорит о том, что у ЦСКА есть внутренний стержень
Российский тренер Игорь Колыванов дал комментарий относительно нынешнего турнирного положения ЦСКА. На данный момент армейцы возглавляют турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги с 33 очками.

«ЦСКА хорошо организован во всех линиях. Они несколько лет играют одним составом за исключением нескольких позиций. Первое место в таблице говорит о том, что у команды есть внутренний стержень. Последние несколько месяцев им не так легко даются победы, но ЦСКА всё равно держит удар. Команда гнёт свою линию», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 15-м туре чемпионата России красно-синие со счётом 1:0 обыграли махачкалинское «Динамо», в следующем туре ЦСКА 22 ноября на выезде встретится со «Спартаком».

