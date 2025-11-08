Скидки
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Унион — Бавария, результат матча 8 ноября 2025, счёт 2:2, 10-й тур Бундеслиги — 2025/2026

«Бавария» ушла от первого поражения в Бундеслиге в матче с «Унионом» с голом Кейна
Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались берлинский «Унион» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Флориан Экснер. Игра завершилась вничью 2:2.

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Дуки – 27'     1:1 Диас – 38'     2:1 Дуки – 83'     2:2 Кейн – 90+3'    

На девятой минуте VAR отменил гол нападающего «Униона» Ильяса Анса. На 27-й минуте защитник Данило Дуки вывел хозяев вперёд. На 38-й минуте вингер «Баварии» Луис Диас восстановил равенство. На 83-й минуте Дуки оформил дубль. На 90+3-й минуте нападающий Гарри Кейн сравнял счёт.

Таким образом, «Бавария» впервые в сезоне потеряла очки и осталась на первом месте с 28 очками. В активе «Униона» 12 очков, клуб располагается на 10-й строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Топ-события субботы: «Тоттенхэм» — «МЮ», насыщенный день в РПЛ, «Локо» — «Ак Барс» и Ф-1
