«Бавария» ушла от первого поражения в Бундеслиге в матче с «Унионом» с голом Кейна

Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались берлинский «Унион» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Флориан Экснер. Игра завершилась вничью 2:2.

На девятой минуте VAR отменил гол нападающего «Униона» Ильяса Анса. На 27-й минуте защитник Данило Дуки вывел хозяев вперёд. На 38-й минуте вингер «Баварии» Луис Диас восстановил равенство. На 83-й минуте Дуки оформил дубль. На 90+3-й минуте нападающий Гарри Кейн сравнял счёт.

Таким образом, «Бавария» впервые в сезоне потеряла очки и осталась на первом месте с 28 очками. В активе «Униона» 12 очков, клуб располагается на 10-й строчке.