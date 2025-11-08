Игрок «Динамо» Рубенс рассказал, чего не хватило в матче с «Акроном»

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс рассказал о причинах поражения своей команды в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Нам не повезло с «Акроном». Две контратаки и они забили. Такое может случиться. Мы знаем, что в России каждый матч сложный. Как я сюда приехал, понял это. Наверное, с «Акроном» нам не хватило завершения, последней передачи, чтобы забить. У нас было достаточно хороших моментов, чтобы забить», — сказал Рубенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московское «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.