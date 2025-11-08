Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Рубенс рассказал, чего не хватило в матче с «Акроном»

Игрок «Динамо» Рубенс рассказал, чего не хватило в матче с «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс рассказал о причинах поражения своей команды в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Нам не повезло с «Акроном». Две контратаки и они забили. Такое может случиться. Мы знаем, что в России каждый матч сложный. Как я сюда приехал, понял это. Наверное, с «Акроном» нам не хватило завершения, последней передачи, чтобы забить. У нас было достаточно хороших моментов, чтобы забить», — сказал Рубенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московское «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

Материалы по теме
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android