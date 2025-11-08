Скидки
Матч-центр Новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Севилья — Осасуна, результат матча 8 ноября 2025, счёт 1:0, 12-й тур чемпионата Испании 2025/2026

«Севилья» переиграла «Осасуну» в 12-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершён матч 12-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Осасуна» (Памплона). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «нервионцы». Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Испания — Примера . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Варгас – 51'    

Рубен Варгас на 51-й минуте реализовал пенальти и обеспечил победу «Севилье».

После этой игры «Севилья» с 16 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Осасуна» с 11 очками находится на 15-й строчке.

В следующем туре «нервионцы» 24 ноября сыграют в гостях с «Эспаньолом», «красные» 22 ноября примут на своём поле «Реал Сосьедад».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Новости. Футбол
