Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: «Акрон» щёлкнул «Динамо» по одному месту

Аудио-версия:
Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Что произошло? Нужно задавать вопрос сами знаете кому — тренеру и тренерскому штабу «Динамо». Со стороны показалось, я сразу с первых минут не увидел той злости и остальных компонентов, которые помогают выигрывать матчи. Такое ощущение, «Динамо» думало, что они по-любому обыграют «Акрон». Когда выходишь и думаешь: «Ну ладно, сейчас забьём и обыграем».

А «Акрон» ничего не делал, оборонялся, отбивался и два раза во втором тайме провели шикарные контратаки. «Динамо» щёлкнули по одному месту. Но опять же удивление — как можно было три дня до этого обыграть «Зенит» в гостях, пускай в Кубке, в котором никто не вылетает. Здесь вопросы к тренеру, что происходит с футболистами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московское «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У тольяттинской команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

