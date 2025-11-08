Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
«Бавария» впервые в сезоне не выиграла во всех турнирах, сравняв счёт на 90+3-й минуте

Мюнхенская «Бавария» впервые в сезоне не победила, сыграв вничью с «Унионом» (2:2) в 10-м туре Бундеслиги. Подопечные Венсана Компани ушли от поражения в матче с «Унионом» на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине благодаря голу нападающего Гарри Кейна на 90+3-й минуте.

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Дуки – 27'     1:1 Диас – 38'     2:1 Дуки – 83'     2:2 Кейн – 90+3'    

До матча с «Унионом» мюнхенцы провели 16 матчей во всех турнирах, одержав 16 побед. Девять игр пришлись на чемпионат Германии, четырежды «Бавария» победила в Лиге чемпионов УЕФА, дважды — в Кубке Германии. Ещё одна победа состоялась в рамках Суперкубка страны.

Таким образом, «Бавария» осталась на первом месте в Бундеслиге с 28 очками. В активе «Униона» 12 очков, клуб располагается на 10-й строчке.

