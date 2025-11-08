Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, состоялись три матча в рамках 18-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 8 ноября:

«Арсенал» Тула – «Чайка» – 1:0;

«Родина» – «Нефтехимик» – 1:1;

«КАМАЗ» – «Волга» Ульяновск – 2:3.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Урал» из Екатеринбурга, на счету которого 36 очков после 17 матчей. Второе место занимает воронежский «Факел», у которого также 36 очков. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 33 очка, у вторых — 31. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.