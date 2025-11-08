Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Сочи — Ростов, результат матча 8 ноября 2025, счёт 0:1, 15-й тур РПЛ — 2025/2026

«Ростов» минимально переиграл «Сочи» в 15-м туре РПЛ
Комментарии

Окончен матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Сочи» и «Ростов». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков из Набережных Челнов.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 40'    

На 40-й минуте Кирилл Щетинин забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Сочи» с восемью очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с 18 очками располагается на девятом месте.

В следующем туре сочинцы 21 ноября сыграют в гостях с «Акроном», ростовчане 23 ноября на выезде встретятся с «Крыльями Советов».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Новости. Футбол

