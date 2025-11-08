«Ростов» минимально переиграл «Сочи» в 15-м туре РПЛ

Окончен матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Сочи» и «Ростов». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков из Набережных Челнов.

На 40-й минуте Кирилл Щетинин забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Сочи» с восемью очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с 18 очками располагается на девятом месте.

В следующем туре сочинцы 21 ноября сыграют в гостях с «Акроном», ростовчане 23 ноября на выезде встретятся с «Крыльями Советов».