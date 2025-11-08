Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Дмитрий Губерниев: «Динамо» лихорадит — Карпину нужно призадуматься

Аудио-версия:
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении московского «Динамо» под руководством главного тренера Валерия Карпина в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Команду лихорадит, Карпину, конечно, нужно призадуматься, что происходит. Потому что уже пора бы показывать стабильно хороший футбол. Но хочу сказать, что с «Зенитом» была кубковая игра, она не сильно показательна. А вот игры в РПЛ… Уверен, если Карпин продолжит так же невыразительно играть, не доработает до конца чемпионата.

Время, конечно, нужно дать наставнику, но уже итак прошло достаточно, а игры у команды нет по большому счёту. В чём причина? Сказать мне сложно, но что-то коммуникация тренер— футболист не работает», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

