Все новости
23:05 Мск
Мостовой: в матче «Ахмат» — «Спартак» будет интрижка, есть подоплёка с Черчесовым

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 9 ноября, в воскресенье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» был непонятен в начале сезона. Потом назначили Черчесова, сама команда нормальная, есть хорошие футболисты. Они по-любому будут в середине турнирной таблицы РПЛ. Надеюсь, что «Спартак» поднимется в таблице. Игра с «Локомотивом» показала, «Спартак» их просто вынес. Да, можно сказать, что это Кубок. Будет вдвойне интересно смотреть матч «Ахмат» — «Спартак», потому что есть подоплёка, есть Черчесов. Будет интрижка.

Потому что Черчесов тоже хотел в «Спартак» ещё раз прийти. Если выиграют — всё, если не выиграют — в принципе, ничего. Но «Спартак» с таким составом должен быть наверху таблицы РПЛ. У «Спартака» все игроки здоровы после матча в Кубке России. Думаю, в один мяч «Спартак» выиграет у «Ахмата», может быть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, действующий главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов работал в московском «Спартаке» с 2007 по 2008 год.

