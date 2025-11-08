Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 8 ноября, календарь, таблица

В субботу, 8 ноября, состоялись четыре матча в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги 8 ноября:

«Динамо» Москва — «Акрон» — 1:2;

«Пари НН» — «Рубин» — 0:0;

«Динамо» Махачкала — ЦСКА — 0:1;

«Сочи» — «Ростов» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает столичный ЦСКА с 33 очками после 15 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», набравший 32 очка после 14 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 29 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).