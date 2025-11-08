Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 8 ноября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 8 ноября, календарь, таблица
Комментарии

В субботу, 8 ноября, состоялись четыре матча в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги 8 ноября:

«Динамо» Москва — «Акрон» — 1:2;
«Пари НН» — «Рубин» — 0:0;
«Динамо» Махачкала — ЦСКА — 0:1;
«Сочи» — «Ростов» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает столичный ЦСКА с 33 очками после 15 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», набравший 32 очка после 14 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 29 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android