Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Хасанби Биджиев прокомментировал поражение махачкалинского «Динамо» от ЦСКА в РПЛ
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о поражении своих подопечных от ЦСКА (0:1) в матче 15‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    

«Это футбол. Был хороший матч, обе команды хотели победить. Думаю, проблема в том, чтобы мы не реализовали моменты, которые у нас были. Создали неплохое их количество. Нельзя допускать те ошибки в обороне, которые мы допустили, отсюда всё и сложилось. Мы должны были быстрее сработать и перестроиться, более организованно сыграть сзади, чтобы не дать сопернику такой легкой возможности забить мяч.

При всём этом считаю, что с нашей стороны была очень активная игра в обоих таймах. Где‑то ЦСКА перехватывал инициативу, но потом всё вернулось на круги своя, мы создали много моментов, которые обязаны были реализовывать. Тогда был бы другой результат», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 33 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. Отрыв от «Краснодара», у которого матч в запасе, составляет одно очко. Махачкалинское «Динамо» с 14 очками в 15 играх располагается на 12-й строчке в РПЛ.

Тяжелейшая победа ЦСКА! В Каспийске всё решил джокер Челестини
