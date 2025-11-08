Скидки
23:05 Мск
Дмитрий Губерниев: до реальной борьбы за медали и титулы «Динамо» далеко

Аудио-версия:
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нынешнем уровне игры московского «Динамо». В 15-м туре Мир РПЛ команда уступила «Акрону» со счётом 1:2. На данный момент бело-голубые с 17 очками находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Сейчас много разговоров на тему, какой Карпин тренер. И, конечно, нужен опыт больших побед с хорошими командами, а если так оглядываться, пока опыт довольно скромный у Валерия Георгиевича. Я хочу пожелать, чтобы эти победы пришли в «Динамо». Но пока до побед далековато, до реальной борьбы за медали, за титулы. Именно с такой командой и с таким подбором футболистов надо доказывать свой тренерский уровень.

Всячески желаю, чтобы у Карпина получилось в «Динамо», но сейчас мы видим, что что-то идёт не так. И здесь, мне кажется, ближайшие три—пять матчей будут определяющими, потому что уже пора бы. Допустим, если оттолкнуться от неплохой игры с «Зенитом» — это правда, но уступать «Акрону», посмотрим что дальше, — это очень обидная осечка», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

