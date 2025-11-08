«Марсель» разгромил «Брест» и возглавил таблицу Лиги 1

Завершился матч 12-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Брест». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:0.

Первый гол забил Эйнджел Гомес. Полузащитник «Марселя» отличился 25-й минуте. На 33-й минуте нападающий хозяев поля Мэйсон Гринвуд увеличил преимущество своей команды. В конце второго тайма на 81-й минуте форвард Пьер-Эмерик Обамеянг довёл счёт до разгромного — 3:0.

Благодаря этой победе «Марсель» возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. У команды Роберто де Дзерби 25 очков в 12 встречах. На втором месте располагается столичный «ПСЖ», в активе которого 24 очка после 11 игр. «Брест» с 10 очками занимает 13-ю строчку.