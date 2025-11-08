Скидки
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Марсель — Брест, результат матча 8 ноября 2025, счёт 3:0, 12-й тур Лиги 1 — 2025/2026

«Марсель» разгромил «Брест» и возглавил таблицу Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Брест». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:0.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 0
Брест
Брест
1:0 Гомес – 25'     2:0 Гринвуд – 33'     3:0 Обамеянг – 81'    

Первый гол забил Эйнджел Гомес. Полузащитник «Марселя» отличился 25-й минуте. На 33-й минуте нападающий хозяев поля Мэйсон Гринвуд увеличил преимущество своей команды. В конце второго тайма на 81-й минуте форвард Пьер-Эмерик Обамеянг довёл счёт до разгромного — 3:0.

Благодаря этой победе «Марсель» возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. У команды Роберто де Дзерби 25 очков в 12 встречах. На втором месте располагается столичный «ПСЖ», в активе которого 24 очка после 11 игр. «Брест» с 10 очками занимает 13-ю строчку.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
