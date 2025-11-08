Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мостовой: совмещение работы Карпина в «Динамо» и сборной — непозволительно

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал совмещение постов главного тренера столичного «Динамо» и сборной России Валерием Карпиным.

«О Карпине я говорил в начале сезона, когда «Динамо» подписало его. Когда Карпин говорит, что устал в «Ростове» и через две недели подписал контракт с «Динамо» (смеётся). Сам Карпин говорит: «Ну уберёте и что? Останусь в сборной».

Моё мнение: совмещение работы в клубе и сборной — непозволительно. Ни в одной стране такого нет и не будет. Мешает это или помогает? Не знаю. Обыграют «Зенит» — скажут, что всё нормально. В футболе давным-давно всё придумано», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Динамо» набрало 17 очков в 15 матчах нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, что является их худшим результатом с сезона-2019/2020, когда бело-голубые заработали 15 очков под руководством Дмитрия Хохлова.

