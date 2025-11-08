Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это больно, но мы не проиграли». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о матче с «МЮ»

«Это больно, но мы не проиграли». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о матче с «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о ничьей в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32'     1:1 Тель – 84'     2:1 Ришарлисон – 90+1'     2:2 де Лигт – 90+6'    

«Конечно, это тяжело, конечно, это больно, но для меня разница по сравнению с игрой с «Челси» заключается в том, что мы сыграли гораздо лучше. К тому же, мы не проиграли.

Я постараюсь извлечь из этого положительные детали, но, конечно, когда ты находишься в настоящем моменте и думаешь, что выиграл, ты просто видишь весь этот позитив, все счастливы, мы наконец-то выиграли дома, всё такое… В этом и заключается прелесть игры — иногда всё складывается в нашу пользу, а иногда — нет.

Думаю, первый тайм был равным. Не могу сказать, что обе команды проявили себя особенно сильно. Мы могли сыграть чуть лучше, но, с другой стороны, мы не давали шансов «Юнайтед». Да, что они забили гол, я не буду этого отрицать, и у Ришарлисона был отличный шанс забить гол.

Во втором тайме то, как футболисты продолжали играть, несмотря ни на что, оставаясь в игре, продолжая делать всё правильно, мне очень понравилось. Потом мы сравняли счёт, что, знаете ли, просто фантастика. Затем мы забили победный гол — думали, что это победный — и пропустили. Нам нужно улучшить некоторые моменты, но это очень здорово, что болельщики всё равно подталкивали нас вперёд», — приводит слова Франка официальный сайт лондонского клуба.

Материалы по теме
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали шикарную концовку! Игра перевернулась несколько раз
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали шикарную концовку! Игра перевернулась несколько раз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android