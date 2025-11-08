«Это больно, но мы не проиграли». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о матче с «МЮ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о ничьей в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Конечно, это тяжело, конечно, это больно, но для меня разница по сравнению с игрой с «Челси» заключается в том, что мы сыграли гораздо лучше. К тому же, мы не проиграли.

Я постараюсь извлечь из этого положительные детали, но, конечно, когда ты находишься в настоящем моменте и думаешь, что выиграл, ты просто видишь весь этот позитив, все счастливы, мы наконец-то выиграли дома, всё такое… В этом и заключается прелесть игры — иногда всё складывается в нашу пользу, а иногда — нет.

Думаю, первый тайм был равным. Не могу сказать, что обе команды проявили себя особенно сильно. Мы могли сыграть чуть лучше, но, с другой стороны, мы не давали шансов «Юнайтед». Да, что они забили гол, я не буду этого отрицать, и у Ришарлисона был отличный шанс забить гол.

Во втором тайме то, как футболисты продолжали играть, несмотря ни на что, оставаясь в игре, продолжая делать всё правильно, мне очень понравилось. Потом мы сравняли счёт, что, знаете ли, просто фантастика. Затем мы забили победный гол — думали, что это победный — и пропустили. Нам нужно улучшить некоторые моменты, но это очень здорово, что болельщики всё равно подталкивали нас вперёд», — приводит слова Франка официальный сайт лондонского клуба.