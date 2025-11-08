Фабио Челестини высказался о победе ЦСКА над махачкалинским «Динамо» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу армейцев над «Динамо» Махачкала (1:0) в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Мы ожидали сложный матч, он таким и получился. К кубковой игре команда не была готова психологически, однако за эти два дня мы провели хорошую работу, поговорили, я увидел, что команда правильно отреагировала на наши слова. Это командная победа, очень важные очки. Ты никогда не выигрываешь случайно. Сегодня мы старались, сражались, верили в наши возможности до самого конца и заслужили победить», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 33 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. Отрыв от «Краснодара», у которого матч в запасе, составляет одно очко. Махачкалинское «Динамо» с 14 очками в 15 играх располагается на 12-й строчке в РПЛ.