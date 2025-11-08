Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК РФС единогласно признала ошибочным удаление Мелкадзе в матче «Балтика» — «Ахмат»

ЭСК РФС единогласно признала ошибочным удаление Мелкадзе в матче «Балтика» — «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала ошибочным решение главного арбитра матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Ахматом» (2:0) Ивана Абросимова удалить нападающего грозненцев Георгия Мелкадзе на 57-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9'     2:0 Пряхин – 51'    
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'

«Наступ Георгия Мелкадзе стопой на голень Ираклия Манелова при обыгрыше соперника не является серьёзным нарушением правил. Мелкадзе контролировал мяч и сыграл в него в то время, как Манелов пытался в подкате выполнить отбор мяча скользящей по газону ногой, но не успел сыграть в мяч.

Движение Мелкадзе в данной ситуации являлось естественным, и у него не было злого умысла или намерения наступить на ногу игрока «Балтики» Мелкадзе не имел физической возможности избежать контакта с соперником. VAR не должен был вмешиваться в данную игровую ситуацию, — говорится в вердикте комиссии на официальном сайте РФС.

Кроме того, ЭСК РФС единогласно поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Балтики» за контакт мяча с рукой защитника калининградцев Кевина Андраде, поскольку рука находилась внизу в естественном положении и не увеличивала площадь тела. Мяч, отскочивший от газона, являлся неожиданным для Андраде, так как перед ним находился партнер по команде. У Андраде не было физической возможности избежать контакта руки с мячом.

Материалы по теме
«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android