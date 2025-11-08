ЭСК РФС единогласно признала ошибочным удаление Мелкадзе в матче «Балтика» — «Ахмат»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала ошибочным решение главного арбитра матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Ахматом» (2:0) Ивана Абросимова удалить нападающего грозненцев Георгия Мелкадзе на 57-й минуте.

«Наступ Георгия Мелкадзе стопой на голень Ираклия Манелова при обыгрыше соперника не является серьёзным нарушением правил. Мелкадзе контролировал мяч и сыграл в него в то время, как Манелов пытался в подкате выполнить отбор мяча скользящей по газону ногой, но не успел сыграть в мяч.

Движение Мелкадзе в данной ситуации являлось естественным, и у него не было злого умысла или намерения наступить на ногу игрока «Балтики» Мелкадзе не имел физической возможности избежать контакта с соперником. VAR не должен был вмешиваться в данную игровую ситуацию, — говорится в вердикте комиссии на официальном сайте РФС.

Кроме того, ЭСК РФС единогласно поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Балтики» за контакт мяча с рукой защитника калининградцев Кевина Андраде, поскольку рука находилась внизу в естественном положении и не увеличивала площадь тела. Мяч, отскочивший от газона, являлся неожиданным для Андраде, так как перед ним находился партнер по команде. У Андраде не было физической возможности избежать контакта руки с мячом.