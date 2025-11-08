Скидки
ЖФК «Спартак» выиграл Суперлигу, не уступив ни в одном матче

Сегодня, 8 ноября, завершилась Winline Суперлига 2025 года, чемпионом в которой стал московский ЖФК «Спартак». Красно-белые смогли не проиграть ни одного матча в 24 встречах чемпионата. Подопечные
Вадима Козлова одержали 20 побед и четыре раза сыграли вничью.

В последнем туре Суперлиги «Спартак» разгромил «Рубин» со счётом 5:1. Всего московская команда за весь розыгрыш турнира забила 68 голов, пропустила 12 мячей и набрала 64 очка. Столичный клуб оформил первое в истории чемпионство в предпоследнем туре, сыграв вничью с ЦСКА (2:2).

Кроме того, лучшим бомбардиром лиги также стала футболистка «Спартака». Атакующая полузащитница Тияна Филипович забила 18 мячей (два из которых с пенальти).

