Главная Футбол Новости

«Сегодня мы должны были выиграть». Тренер «МЮ» Аморим — о матче с «Тоттенхэмом»

«Сегодня мы должны были выиграть». Тренер «МЮ» Аморим — о матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий касательно результата матча 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32'     1:1 Тель – 84'     2:1 Ришарлисон – 90+1'     2:2 де Лигт – 90+6'    

«В конечном счёте, думаю, можно увидеть, что в этой игре мы были близки к тому, чтобы взять три очка, но потом произошло то, что произошло: Гарри Магуайра пришлось заменить, а затем и Каземиро. Мы снова пропустили два гола за короткий промежуток времени, но смогли забить ещё раз, это важно. Когда не можешь победить, нужно постараться не проиграть, именно это и сделали. Если посмотрите эту игру, почувствуете эту атмосферу, то поймёте, что нам ещё нужно расти как команде, сегодня мы должны были выиграть», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.

