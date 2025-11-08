«Сегодня мы должны были выиграть». Тренер «МЮ» Аморим — о матче с «Тоттенхэмом»
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий касательно результата матча 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32' 1:1 Тель – 84' 2:1 Ришарлисон – 90+1' 2:2 де Лигт – 90+6'
«В конечном счёте, думаю, можно увидеть, что в этой игре мы были близки к тому, чтобы взять три очка, но потом произошло то, что произошло: Гарри Магуайра пришлось заменить, а затем и Каземиро. Мы снова пропустили два гола за короткий промежуток времени, но смогли забить ещё раз, это важно. Когда не можешь победить, нужно постараться не проиграть, именно это и сделали. Если посмотрите эту игру, почувствуете эту атмосферу, то поймёте, что нам ещё нужно расти как команде, сегодня мы должны были выиграть», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
22:50
-
22:49
-
22:47
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:28
-
21:21
-
21:14
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
19:55
-
19:53
-
19:51
-
19:43
-
19:40
-
19:30