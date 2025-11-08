«Сегодня мы должны были выиграть». Тренер «МЮ» Аморим — о матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий касательно результата матча 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).

«В конечном счёте, думаю, можно увидеть, что в этой игре мы были близки к тому, чтобы взять три очка, но потом произошло то, что произошло: Гарри Магуайра пришлось заменить, а затем и Каземиро. Мы снова пропустили два гола за короткий промежуток времени, но смогли забить ещё раз, это важно. Когда не можешь победить, нужно постараться не проиграть, именно это и сделали. Если посмотрите эту игру, почувствуете эту атмосферу, то поймёте, что нам ещё нужно расти как команде, сегодня мы должны были выиграть», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.