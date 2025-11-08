«Это не может быть случайностью». Шпилевский — о спорных моментах в матче с «Рубином»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородский клуб встречался с казанским «Рубином». Матч закончился вничью со счётом 0:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

– Что касается игры, это обидная ничья. Спасибо ребятам, они молодцы. Выполнили всё, что мы задумывали. Особенно если учесть, что мы находимся в непростой ситуации – у нас много потерь, несколько месяцев происходило много других вещей. Порадовало, что ребята не вешают нос и продолжают верить в нашу идею.

Мы были ближе к победе, но нам не хватает концовки. Нужен качественный нападающий, чтобы было завершение. Но все видят, что ребята стараются, выкладываются, за что отдельная благодарность. В матче было два момента, которые не хочется комментировать. Пусть их смотрят, анализируют и обсуждают другие люди. Но это не может быть случайностью, никаких нервов не хватит об этом говорить.

– Тем не менее какая у вас как у тренера трактовка эпизода с отменённым голом?

– Поймите меня правильно: даже комментировать не хочется, потому что мои слова затем переворачиваются. Для нас было всё очевидно в двух эпизодах, так как мои ассистенты находятся на скамейке запасных с ноутбуком и всё видят. Что ж, так тому и быть – всё равно уже ничего не изменишь. Скажу что-то – и могут наказать или нет. По факту у нас одно очко, этого недостаточно. В одном из эпизодов VAR смотрит и выносит такое решение, второй вообще не смотрит… Странно, странно, странно. Я много футбола смотрю, некоторые моменты не смотрят даже… Поэтому давайте не будем это всё обсуждать, – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Напомним, гол хозяев поля на третьей минуте, который забил в свои ворота голкипер казанцев Евгений Ставер, отменили из-за офсайда Свена Карича.

После 15 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал восемь очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице.